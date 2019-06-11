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Samsunspor’da İrfan Buz dönemi
TFF 1.Lig

Samsunspor’da İrfan Buz dönemi

Yılport Samsunspor, teknik direktör İrfan Buz ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İrfan Buz, imza töreninde yaptığı konuşmada "Yılport Samsunspor'a başarı hikayesi yazmaya geldim" dedi.

11 Haziran 2019 15:17

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Spor Toto Süper Lig’de birçok takım çalıştıran teknik direktör İrfan Buz ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör İrfan Buz, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, Yılport Samsunspor’un Türk futboluna önemli futbolcular yetiştiren ve hedefleri daima yüksek olan bir takım olduğuna işaret etti. Kırmızı-beyazlı ekibin öncelikli hedefinin TFF 1. Lig ve ardından Süper Lig olduğunu vurgulayan Buz, “Yılport Samsunspor’a başarı hikayesi yazmaya geldim. Belki takımımız 2. Lig’de ama Samsun’un ve Samsunspor’un yeri asla burası değil. Burada bu yıl TFF 1. Lig’i oradan da Süper Lig’i hedefleyen büyük bir camia var. Ben de bu hedefler doğrultusunda Samsunspor’u seçtim ve burada görev yapmayı seçtim” diye konuştu.

Buz, Samsunspor’da çok mutlu olacağını belirterek, şunları dile getirdi:

“Taraftarlarımızın desteğiyle bu yıl hedeflenen lige yükselmek istiyoruz. Zaten benim hedeflerim nettir, oynatacağım futbol da net. İddialı bir şekilde geliyoruz. İnşallah 2 yıl içinde böyle büyük bir camiayı Süper Lig’de hep beraber göreceğiz. Bu hedef için buraya geldim.”

Son güncelleme 15:17 | 11 Haziran 2019
irfan buz Samsunspor
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