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Puan durumu: Türkiye’nin grubunda puanlar eşitlendi | EURO 2020 grup elemeleri
Milli Takımlar

Puan durumu: Türkiye’nin grubunda puanlar eşitlendi | EURO 2020 grup elemeleri

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri dördüncü maçında İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Grupta çıktığı dört maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Türkiye'nin gruptaki sıralaması da değişti. İşte Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı H Grubu puan durumu ve gelecek maçlar...

11 Haziran 2019 23:38

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesi İzlanda Türkiye maçı ile devam etti. H Grubu içerisinde yer alan İzlanda Türkiye karşısında çıktığı maçta 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. İzlanda’ya 2-1 yenildiğimiz maçta gollerimiz tek golümüz Dorukhan’dan geldi. Grubun diğer maçlarında ise Fransa Andorra’yı 4-0 ile geçerken, Arnavutluk Moldova’yı 1-0 yendi. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

TÜRKİYE PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

  • 7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra
  • 10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye
  • 11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk
  • 14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye
  • 14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
  • 17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

11 Haziran 2019 İzlanda Türkiye özet! Türkiye ilk yenilgisini İzlanda`dan aldı (MAÇ ÖZETİ) Türkiye İzlanda karşısında 2-1 mağlup oldu. Grupta ilk yenilgisini dördüncü maçta alan Türkiye`nin maçtaki tek golü Dorukhan`dan geldi. Karşılaşmayı kaçıran futbol severler için haberimizin içerisinde İzlanda Türkiye özeti... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:57 | 11 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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