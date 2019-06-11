Puan durumu: Türkiye’nin grubunda puanlar eşitlendi | EURO 2020 grup elemeleri

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesi İzlanda Türkiye maçı ile devam etti. H Grubu içerisinde yer alan İzlanda Türkiye karşısında çıktığı maçta 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. İzlanda’ya 2-1 yenildiğimiz maçta gollerimiz tek golümüz Dorukhan’dan geldi. Grubun diğer maçlarında ise Fransa Andorra’yı 4-0 ile geçerken, Arnavutluk Moldova’yı 1-0 yendi. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

TÜRKİYE PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra

10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

İzlanda Türkiye özet! Türkiye ilk yenilgisini İzlanda`dan aldı (MAÇ ÖZETİ) Türkiye İzlanda karşısında 2-1 mağlup oldu. Grupta ilk yenilgisini dördüncü maçta alan Türkiye`nin maçtaki tek golü Dorukhan`dan geldi. Karşılaşmayı kaçıran futbol severler için haberimizin içerisinde İzlanda Türkiye özeti... İlgili Haberi Oku