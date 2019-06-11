Puan durumu: Türkiye’nin grubunda puanlar eşitlendi | EURO 2020 grup elemeleri

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesi İzlanda Türkiye maçı ile devam etti. H Grubu içerisinde yer alan İzlanda Türkiye karşısında çıktığı maçta 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. İzlanda’ya 2-1 yenildiğimiz maçta gollerimiz tek golümüz Dorukhan’dan geldi. Grubun diğer maçlarında ise Fransa Andorra’yı 4-0 ile geçerken, Arnavutluk Moldova’yı 1-0 yendi. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…
TÜRKİYE PUAN DURUMU
TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
- 7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra
- 10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye
- 11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk
- 14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye
- 14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
- 17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye