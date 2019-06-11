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Obradovic: Seri evimizde devam edecek
Basketbol Süper Ligi

Obradovic: Seri evimizde devam edecek

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes müsabakasında çok uzun süre iyi basketbol oynadıklarını vurgulayarak, play-off final serisinin taraftarları önünde devam edeceğini söyledi.

11 Haziran 2019 21:25

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'e 101-93'lük skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Anadolu Efes'i galibiyetten dolayı tebrik ederek, “Uzatmaya giden maçtı ve kazanma şansımız vardı ancak Melli'nin atışı girmedi. Çok uzun süre iyi basketbol oynadık ama maç uzatmaya gitti. Şimdi seri evimizde devam edecek. Mutlu olmamız için çok sebep var. Taraftarımız önünde seri devam edecek” diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas ise şunları söyledi:

“Farklı maç olacağını biliyorduk. İyi başladık. 2-0 yapma şansımız vardı ama iyi geri dönüş yaptılar. Kazanmak için gelmiştik. Şimdi seriye evimizde devam edeceğiz.”

11 Haziran 2019 Anadolu Efes`ten tarihi geri dönüş! Anadolu Efes, ilk maçı sahasında kaybettiği final serisinin ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko`yu 101-93 yenerek durumu 1-1`e getirdi. 3. maç Perşembe günü saat 21.00`da başlayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:25 | 11 Haziran 2019
Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Zeljko Obradovic
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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