Milli tenisçi İpek Soylu, Sözcü Skor’a konuştu: ‘Hedefim ait olduğum yere dönmek!’

Teniste sezon tüm hızıyla devam ederken Türkiye’de de tenis adına heyecan verici olaylar olmuyor değil. Türkiye’de bireysel sporlara ve “amatör” branşlara olan bakışın yavaş da olsa değişmeye başladığı da aşikar. Böylesi bir girizgahın bir ‘ama’ya ihtiyacı var. Bizim ‘ama’mız da şu: Değişimi maalesef düzgün çalışan bir spor politikamız olmadığı için ağırlıklı olarak bireysel çabalarla yaşıyoruz. Gençler bilinçleniyor, aileler bilinçleniyor, vizyonlu ve yetkin antrenörler arada sırada sporcularımızın yoluna çıkıyor, kulüplerimizde yer buluyor.

Sporda istisnalar ülkesi olan Türkiye’de parmakla gösterilecek istisna isimlerden biri de İpek Soylu. 2014 US Open’da genç kızlarda çiftler şampiyonluğu elde ederek tarihe geçen 23 yaşındaki milli tenisçi Türkiye’nin umut vadeden jenerasyonunun artık deneyimli bile diyebileceğimiz bir parçası. Son iki sezondur istediği performansı gösteremeyen Soylu, bu sezona stratejisini değiştirerek başladı ve bu değişikliğin de meyvesini aldı. Son olarak ITF’in Tayland’da düzenlidiği ve toplamda 25 bin Dolar para ödüllü turnuvada hem tek kadınlarda hem de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı. İpek Soylu şampiyonluğu, hedeflerini ve yaşadığı değişimi Sözcü Skor’a anlattı.

Öncelikle tebrik ederim. Her şampiyonluk özeldir elbette ancak bu seferki zaferi “özel” kılan ne sizin için?

Her puanın, her oyunun, her setin, her galibiyetin özel bir anlamı var aslında benim için. Sadece galibiyetlerden değil mağlubiyetlerden de dersler çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden kortun içinde olan her şey temelde özel benim için. Ama bu şampiyonluğu ayrı bir yere koyuyorum. Bu sene başı kariyerimi yönetecek profesyonel bir ekiple çalışmaya başladım. Adım adım planlamıştık seneyi. Yeni bir lokasyon, yeni antrenör, kort içi ve kort dışı çalışmalardan oluşan bir sistemimiz var. Ben sadece saha içine konsantre oluyorum. Onun dışındaki tüm noktaları ekibim organize ediyor. Konsantrasyonum saha içinde olduğu zaman da başarı elde etme şansı yüksek oluyor. Sene başında verdiğim kararın ve bu ekip çalışmasının karşılığını görmek çok güzel bir duygu. Uzun aradan sonra bu seviyede kazandığım ilk tekler şampiyonluğu ayrıca; o yüzden özel olarak nitelemek mümkün.

Instagram hesabınızdaki şampiyonluk paylaşımında “Bu sezona başlarken yepyeni bir sayfa açmıştık. Yeni bir ekip, yeni hedefler ve yeni heyecanlar. Adım adım gideceğimiz bir yol belirleyip tüm planlamamızı ona göre yapmıştık. İyi günlerimiz kadar kötülerinin de olacağını biliyorduk. Ama bu sefer bir şeye kesin olarak karar vermiştik; ne olursa olsun, hedeflerimizden dönmeyecektik” ifadelerini kullandınız, bu hedefleri açar mısınız? Bu sezon nedir hedefiniz?

Bu hedefleri sadece dünya sıralaması ve kupa olarak değerlendirmemek gerek. Bir bütün olarak yeni bir sayfa açtım kariyerimde. Hem kort içinde hem kort dışında çalışmalar yapıyorum. Fiziksel ve mental olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hedefim anlık başarılar yerine bunu orta ve uzun döneme yaymak, bir istikrar yakalamak. Bunun için sadece maç kazanmanız yetmiyor; o seviyeyi sürdürebilmek için mental olarak da hazır olmanız gerekiyor. Daha somut hedefler duymak isterseniz, bu sene yola çıkarken ilk hedefimiz o kazanma duygusunu geri getirmekti. Önce Mısır'da, sonra Tayland'da kazandığımız turnuvalarla ilk hedeflerimizi gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonraki hedefimiz benim tanımımla “Ait olduğum yere” dönmek. Bunun ne demek olduğunu eğer bir kez daha röportaj yaparsak anlatırım. Şimdilik sürpriz olsun.

İstediğiniz gibi geçmeyen yaklaşık iki yılın ardından 2019’da yükselen bir form grafiği içindesiniz? Sizin için bu dönemde değişen ne oldu ve nasıl zorluklarla mücadele ettiniz?

Bazı kararlar aldım ve uygulamaya başladım. Başarı ekip çalışmasıyla geliyor. Aynı hedefe inandığımız bir ekip oluşturduk. Daha önceden her şeye kendim karar verebileceğimi düşünüyordum, artık her noktada profesyonellerin fikirlerinden faydalanıyorum. Ben çizdiğimiz planlama içerisinde korttaki işime konsantre oluyorum. Temel farklılık bu.

Gençlerimize ilham vermesi açısından hikayenizin nasıl başladığını, yaşadığınız zorlukları ve profesyonelliğe nasıl geçtiğinizi anlatır mısınız?

Ben tenisi seven, oynayan bir ailede büyüdüm bu yüzden ilk spor anılarımda hep kortlar var. 6 yaşında ailemin yönlendirmesiyle başladım çünkü annem de babam da tenis oynuyordu. İlk başta hobi olarak oynadım ama 10 yaşından itibaren turnuvalara katılmaya başladım. Her sporun kendine özgü zorlukları var; benim yaşadığım da onlardı. Ailem başından itibaren her aşamada çok yardımcı oldu bana. Benim buradan tenise başlamak isteyenlere veya oynayanlara tek bir tavsiyem olur: Bir hedef çizsinler ve o hedefe ilerlemek için çok fazla çalışsınlar. Karşılarına mutlaka zorluklar çıkacaktır ama asıl mutluluk o zorlukları aştıkları zaman.

Aile desteğinin de öneminin altını çizmenizi isterim. Teniste anneler ve babalar ama özellikle anneler oldukça ünlü! Bir çırpıda aklımıza Martina Hingis’in annesi, Williams’ların annesi ve Murray’nin annesi geliyor. Sizin yolculuğunuzda ebeveynlerinizin etkisi nasıl oldu?

Ailem bu yolculuğun her saniyesine bana hep destek verdi. Her zaman yanımdaydılar. İhtiyacım olduğu anda hep onları buldum yanımda; bu bir sporcu için çok önemli. Onun dışında profesyonellerin olması gereken yerlere de hiç müdahale etmediler. Hep saygı duydular.

İdolünüz kim?

Şudur diye söyleyebileceğim tek bir kişi yok. Farklı oyuncuların iyi yönlerini örnek alıyorum.

Şu an oyun stilini en çok beğendiğiniz tenisçi kim?

Halep'in oyun tarzını seviyorum. Onun haricinde Federer'in bu oyuna kattığı zekayı ve inceliği çok beğeniyorum.

Oyununuzun en çok hangi yönünü geliştirmek isterdiniz ve buna ek olarak tüm zamanlarda erkek ya da kadın fark etmez bir tenisçinin bir özelliğini veya imza vuruşunu alma hakkınız olsaydı seçiminiz ne olurdu?

File önünde daha aktif olmak istiyorum ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Agresif bir oyun tarzım var ve file önünde daha çok pozisyon yaratabilirim. İmza vuruşu konusundaki cevabım Federer'in slice vuruşları.

“Tenisçi olmasaydınız” hangi alanda kariyer yapmak isterdiniz?

Tenisten başka bir kariyeri düşünecek kadar bile zamanım olmadı çünkü kendim bildim bileli bu dünyanın içerisindeyim. Ama gittiğim şehirlerde binaları incelemeyi çok seviyorum; belki mimar olabilirdim. O estetik, o çizimler bana çok ilgi çekici geliyor.

Kariyerinizde “bu iş nereye gidiyor?” veya “bıraksam mı” diye düşündüğünüz bir nokta oldu mu? Olduysa nasıl mücadele ettiniz?

Bıraksam mı diye düşünmedim ama umutsuzluğa kapıldığım, endişe ettiğim zamanlar oldu. Bu sene başında ilk defa bununla ilgili bir aksiyon almaya karara verdim ve bir ekiple çalışmaya başladım. Çevrenizde sizi anlayan, hedeflerinize ilerlemenizde size destek verecek insanların olması dalgalanma anlarında sizi daha stabil hale getirebiliyor. Endişelendiğiniz bir çok şeyin aslında o kadar da büyütülmeyecek şeyler olduğunu görmenizi sağlıyor. İnsan yalnız kaldıkça sorunları daha da büyütebiliyor.

WTA sıralamasında 2019 sonuna kadar hangi noktaya gelmeyi hedefliyorsunuz?

Rakamsal bir hedef belirlemedik. Önceliğimiz kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp; o ritmi oturtmak. Planlı ve programlı bir şekilde ilerliyoruz. Tabii ki bir araya geldiğimizde sıralamayla ilgili hedeflerimizi konuşuyoruz ama şu anki ilk önceliğimiz kazanmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek.

Bu sezon sizi bir Grand Slam’de izleme şansımız olacak mı?

Bence çok güzel olurdu. :)

WTA sıralamasında ilk 30’da 24 yaş ve altında 13 sporcu yer alıyor. Bu veriye de bakarak biz sizce en temel olarak neyi yanlış yaptık Türkiye’de ve neredeyse her spor branşındaki kalifiye yerli antrenör eksikliğine ek olarak en temel eskiğimiz nerede?

Türkiye teniste gelişen bir ülke. Çok önemli genç oyuncularımız var ve dünya sıralamasında iyi yerlere yükseliyorlar. Tesis açısından da son dönemde önemli atılımlar yaptık. Tenis ilginç bir spor ve zaman zaman çok güçlü dediğimiz ülkeler bile jenerasyon problem yaşayabiliyor. Misal son 15-20 senedir sessiz olan Almanya yeni yeni hareketlenmeye başladı, erkeklerde ABD uzun süredir bir yıldız yetiştiremiyor. Bir dönemin en güçlü tenis ekollerinden biri olan İsveç de aynı sorunu yaşıyor. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Yapmamız gereken ilk şey tenise olan ilgilyi arttırmak. Bunun içine markalar ve sponsorlar da dahil. Bir çok yetenekli tenisçinin desteğe ihtiyacı var. Bu kültürü oturtmak zorundayız. Türkiye'de her spor dalında altyapı sorunu mevcut. Eğitim ve spor sistemini entegre etmemiz lazım. Çünkü belli bir noktaya gelince çocuklar okula devam etmek veya profesyonel spor yapmak arasında seçim durumunda kalabiliyor. Bir çok yeteneği de aslında o noktada kaybediyoruz. Eksiklerimiz var mı; var. Çözebilir miyiz? İyi bir planlamayla, evet.

Yoğun temponuzdan kalan zamanda neler yapıyorsunuz? Dizi izlemeye mesela vaktiniz kalıyor mu? Neler izliyorsunuz?

Fırsat buldukça izliyorum ama düzenli izlediğim bir dizi yok. Son dönemlerde tarih kitaplarına ilgi duyuyorum ve fırsat buldukça notlar alıyor bir de yavaş yavaş Fransızca öğrenmeye başladım.

Sporcu ve spora başlamak isteyen gençlerimize, özellikle genç kızlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Kendilerine inansınlar. Onlar kendilerine inanıp, güvendikçe başaramayacakları şey yok. Mutlaka kendilerini geliştirsinler; çok okusunlar, araştırsınlar. Başarı sadece kendini saha içinde geliştirmekle gelmiyor.

