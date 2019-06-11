Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan milletvekillerine İzlanda maçı çağrısı

Mersin'in gerek taraftar gerekse tesisler açısından her şeye sahip olduğunu kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Değerli milletvekilleri, 2013 Akdeniz Oyunları’nı düzenleyerek büyük bir organizasyondan alnının akıyla çıkan Mersin daha büyük başarılara imza atmaya hazır. Stadyum, taraftar, inanç ve misafirperverlik, yeni zaferler için her şey Mersin’de var. Türkiye-İzlanda milli maçının Mersin’de oynanması için Ankara’da lobi oluşturmanızı istiyoruz. Bir gün içerisinde oluşturulan kamuoyu Mersinlilerin buna ne kadar hazır olduğunun göstergesidir. Hangi siyasi partiye mensup olursanız olun Mersin için birlik olma zamanı” dedi.

İBB`den millilere destek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı´na destek olmak için İstanbul´u kırmızı-beyaza bürüyor. Bugün Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü`ne Türk Bayrağı yansıtılacak ve kırmızı beyaz ışıklandırma olacak. İlgili Haberi Oku

Büyük bir talihsizlik sonucunda Tarsus İdman Yurdu dışında profesyonel futbol kulübü kalmayan Mersin'in oynanacak milli maç ile turizm alanında sağlayacağı faydaların yanında hem spor eksikliğinin giderilmesinde hem de yeni kulüpler kurulması yönünde motivasyon sağlayacağını dile getiren Tarhan, “Geçmiş dönemlerde spor alanında sayısız başarılara imza atmış Mersin'in yeni bir uyanışa ihtiyacı vardır. Milli maçın Mersin'de oynanmasıyla kentte büyük bir sinerji oluşacağı kuşkusuzdur. Oluşturulacak lobi Mersin için yapacağınız en önemli görevlerden birisidir” diye konuştu.

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