SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Darbeyle devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi mahkemede hayatını kaybetti
Mehmet Demirkol’dan flaş paylaşım! ‘2 köylü pasaport memuru, bir kötü bulaşık fırçası komedyeni…’
Milli Takımlar

Mehmet Demirkol’dan flaş paylaşım! ‘2 köylü pasaport memuru, bir kötü bulaşık fırçası komedyeni…’

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, İzlanda ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme grubu mücadelesi öncesinde yaşanan krizler ile ilgili paylaşımda bulundu.

11 Haziran 2019 08:50

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi İzlanda ile yaşanan krizin ardından Mehmet Demirkol kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Demirkol bugün ki maç ile ilgili ‘Dünya Şampiyonu’nu pozisyon vermeden ezmiş, 8 atmış yememiş pırlanta gibi bir ekip… 2 köylü pasaport memuru, bir kötü bulaşık fırçası komedyeni bu şahane tabloyu yeni bir İsviçre Rezaleti’ne çevirirse yazık olur. Oyunda kalın gençler.’ dedi.

Demirkol’un bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

İşte Demirkol’un paylaşımı…

11 Haziran 2019 `Fırçacı` Belçikalı çıktı! Olayları detaylarıyla anlattı! Belçikalı Corentin Siamang adlı bir şahıs Emre Belözoğlu`na fırça uzatan kişinin kendisi olduğunu iddia etti. Facebook sayfasında bir paylaşımda bulunan şahıs, bütün olayı detaylı bir şekilde anlattı. Siamang`ın Facebook sayfasındaki paylaşımlar Türk kullanıcılarının işgaline uğradı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:38 | 11 Haziran 2019
izlanda MEHMET DEMİRKOL türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR