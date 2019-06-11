Mehmet Demirkol’dan flaş paylaşım! ‘2 köylü pasaport memuru, bir kötü bulaşık fırçası komedyeni…’

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi İzlanda ile yaşanan krizin ardından Mehmet Demirkol kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Demirkol bugün ki maç ile ilgili ‘Dünya Şampiyonu’nu pozisyon vermeden ezmiş, 8 atmış yememiş pırlanta gibi bir ekip… 2 köylü pasaport memuru, bir kötü bulaşık fırçası komedyeni bu şahane tabloyu yeni bir İsviçre Rezaleti’ne çevirirse yazık olur. Oyunda kalın gençler.’ dedi.

Demirkol’un bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

İşte Demirkol’un paylaşımı…

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