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Transfer Haberleri

Manuel Fernandes bombası!

Göztepe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes ve menajeri ile temas kurdu. Manuel Fernandes'in yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.

11 Haziran 2019 11:13

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe bombayı patlattı. Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Mehmet Sepil, Portekizli yıldız Manuel Fernandes’i takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen ve bonservis sorunu bulunmayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçen Sepil olumlu yanıt aldı. Türkiye’de Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes’le ilgilenilmesi sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. Süper Lig’i ve Türkiye’yi yakından tanıyan Fernandes’in Göztepe’ye sıcak baktığı vurgulandı.

Oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sıklaştıracak İzmir ekibinin kısa sürede transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

08 Haziran 2019 Göztepe`de Mevlüt Erdinç iddiası Spor Toto Süper Lig`de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Göztepe`nin dış transfer arayışında santrfor Mevlüt Erdinç`i gündemine aldığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Ülkesinde Benfica’da kariyerine başlayan deneyimli futbolcu, İngiltere’de Portsmouth, Everton, İspanya’da ise Valencia takımlarında top koşturdu. Beşiktaş’a 2011-2012 sezonun devre arasında Valencia’dan gelen Fernandes, 2.5 yıl siyah-beyazlı formayı giyip ardından Rusya’nın yolunu tuttu. Son 5 yıldır Lokomotiv Moskova’da görev yapan Fernandes 13 defa da Portekiz Milli Takımı’nda oynadı.

Fernandes transferi için Göztepe’nin yanı sıra Galatasaray’ın da istekli olduğu ileri sürüldü.

Son güncelleme 19:30 | 11 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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