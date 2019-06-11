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MAÇ SONUCU | Arnavutluk 2-0 Moldova
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Arnavutluk 2-0 Moldova

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki rakiplerimizden Arnavutluk, sahasında ağırladığı Moldova'yı 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

SKOR DIŞ HABER 11 Haziran 2019 23:45

EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında Arnavutluk evinde konuk ettiği Moldova’yı 2-0 mağlup etti.

Millilerimizin grubundaki mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle sona ererken geçen sezon Süper Lig’de Akhisarspor forması giyen Sokol Cikalleshi 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Golcü futbolcu 65. dakikada attığı golle Arnavutluk’u 1-0’lık üstünlüğe taşırken 90’da Ylber Ramadani’nin maçın skorunu 2-0 olarak tayin eden isim oldu.

Bu sonucun ardından Arnavutluk 6 puana ulaşırken Moldova 3 puanda kaldı.

11 Haziran 2019 MAÇ SONUCU | Andorra 0-4 Fransa | EURO 2020 Elemeleri H Grubu EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında Andorra`ya konuk olan Fransa 4-0 galip geldi ve millilerimizin de bulunduğu grupta liderlik koltuğuna oturdu. Fransa, Türkiye karşısında aldığı 2-0`lık yenilginin ardından Andorra galibiyeti ile nefes almış oldu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:45 | 11 Haziran 2019
arnavutluk moldova
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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