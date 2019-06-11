MAÇ SONUCU | Arnavutluk 2-0 Moldova

EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında Arnavutluk evinde konuk ettiği Moldova’yı 2-0 mağlup etti.

Millilerimizin grubundaki mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle sona ererken geçen sezon Süper Lig’de Akhisarspor forması giyen Sokol Cikalleshi 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Golcü futbolcu 65. dakikada attığı golle Arnavutluk’u 1-0’lık üstünlüğe taşırken 90’da Ylber Ramadani’nin maçın skorunu 2-0 olarak tayin eden isim oldu.

Bu sonucun ardından Arnavutluk 6 puana ulaşırken Moldova 3 puanda kaldı.

MAÇ SONUCU | Andorra 0-4 Fransa | EURO 2020 Elemeleri H Grubu EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında Andorra`ya konuk olan Fransa 4-0 galip geldi ve millilerimizin de bulunduğu grupta liderlik koltuğuna oturdu. Fransa, Türkiye karşısında aldığı 2-0`lık yenilginin ardından Andorra galibiyeti ile nefes almış oldu İlgili Haberi Oku