MAÇ SONUCU | Andorra 0-4 Fransa | EURO 2020 Elemeleri H Grubu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan Fransa, 4-0’lık galibiyetle grubunda liderliği ele geçirdi.

Maçın 11. dakikasında Kylian Mbappe’nin golüyle 1-0 öne geçen Fransa, 30’da Wissam Ben Yedder, 45’te Florian Thauvin’in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarının 60. dakikasında savunma oyuncusu Kurt Zouma’nın attığı gol maçın skorunu belirledi ve Fransa sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 9 yaparken sonuncu sıradaki Andorra ise dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Fransa gruptaki beşinci maçında sahasında Arnavutluk’u ağırlarken Andorra deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak.

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