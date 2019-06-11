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MAÇ SONUCU | Andorra 0-4 Fransa | EURO 2020 Elemeleri H Grubu
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Andorra 0-4 Fransa | EURO 2020 Elemeleri H Grubu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında Andorra'ya konuk olan Fransa 4-0 galip geldi ve millilerimizin de bulunduğu grupta liderlik koltuğuna oturdu. Fransa, Türkiye karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından Andorra galibiyeti ile nefes almış oldu

SKOR DIŞ HABER 11 Haziran 2019 23:42

EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşan Fransa, 4-0’lık galibiyetle grubunda liderliği ele geçirdi.

Maçın 11. dakikasında Kylian Mbappe’nin golüyle 1-0 öne geçen Fransa, 30’da Wissam Ben Yedder, 45’te Florian Thauvin’in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarının 60. dakikasında savunma oyuncusu Kurt Zouma’nın attığı gol maçın skorunu belirledi ve Fransa sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 9 yaparken sonuncu sıradaki Andorra ise dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Fransa gruptaki beşinci maçında sahasında Arnavutluk’u ağırlarken Andorra deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak.

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Son güncelleme 23:42 | 11 Haziran 2019
andorra fransa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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