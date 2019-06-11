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Konyaspor Riad Bajic ile yeniden anlaşmaya vardı
Transfer Haberleri

Konyaspor Riad Bajic ile yeniden anlaşmaya vardı

Konyaspor, bonservisi Udinese’de bulunan eski oyuncusu Riad Bajic’i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

11 Haziran 2019 17:50

Daha önce yeşil-beyazlı formayla yıldızlaşan ve İtalya Serie A takımı Udinese'ye satılan Riad Bajic Konyaspor’a geri dönüyor. Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Bajic ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Bajic'in 13 Haziran Perşembe günü Konya'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Gerdi bıraktığımız 2 sezonu Başakşehir'de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.

Son güncelleme 17:50 | 11 Haziran 2019
konyaspor Riad Bajic transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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