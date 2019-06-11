İzlanda Türkiye özet! Türkiye ilk yenilgisini İzlanda’dan aldı (MAÇ ÖZETİ)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Türkiye İzlanda’ya 2-1 mağlup oldu. Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından gruptaki ilk üç maçını kazanarak yükselişe geçen A Milli Takım İzlanda karşısında ilk yenilgisini aldı. İşte İzlanda Türkiye özeti…

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İZLANDA MAÇI İÇİN ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Milli takımın geçtiğimiz cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'ın forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Hakan Çalhanoğlu, solda Kenan Karaman ve ortada da İrfan Can Kahveci görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Burak Yılmaz sahaya çıktı.

A Milli Takım'ın yedek kulübesinde Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Abdülkadir Ömür, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Yunus Mallı ve Deniz Türüç bulundu.

İSTANBUL KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için İstanbul’un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün de olduğu İstanbul’un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz ışıklandırdı. Köprüler kırmızı-beyaz renklere bürünürken, Galata Kulesi’ne ise Türk Bayrağı yansıtıldı.