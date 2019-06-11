İzlanda Türkiye canlı izle! CANLI YAYIN: A Milli Takım 4’te 4 peşinde…

Grupta oynadığı son maçta dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yenen Türkiye bu kez grubun bir diğer zorlu ekibi İzlanda karşısına çıkıyor. Grupta liderliğe yükselen Türkiye rakibini deplasmanda yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Averajla 3. sırada yer alan İzlanda ise Milliler karşısında kazanarak EURO 2020 umutlarını sürdürmek istiyor. İlk 11’lerin belli olduğu Türkiye İzlanda maçında sakatlığı devam eden Cengiz Ünder forma giyemeyecek. İşte İzlanda Türkiye canlı yayın bağlantısı…

İZLANDA TÜRKİYE CANLI İZLE

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek olan İzlanda ve Türkiye, 11 Haziran Salı günü saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İZLANDA TÜRKİYE İLK 11

İZLANDA: Halldorsson, Hermannsson, Skulason, Ragnar Sigurdsson, Arnason, Hallfredsson, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Gudmundsson, Bjarnason, Bodvarsson.

TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, Hakan, İrfan, Kenan, Burak.

A MİLLİ TAKIM MAÇINA POLONYALI HAKEM

Millilerin, yarın Laugardalsvöllur Stadı'nda 21.45'te karşı karşıya geleceği İzlanda mücadelesini, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak.

SON DAKİKA İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder şoku! Türkiye`nin İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesi Cengiz Ünder şoku yaşandı. Sakatlanan Cengiz Ünder`in durumu ilerleyen saatlerde belli olacak. İlgili Haberi Oku

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)