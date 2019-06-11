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İtalya, Bosna-Hersek karşısında zorlansa da…
Dünyadan Futbol

İtalya, Bosna-Hersek karşısında zorlansa da…

İtalya, Medipol Başakşehirli Edin Visca'nın Bosna-Hersek'in tek golünde asist yaptığı maçta rakibini 2-1 yenerek 4'te 4 yapmayı başardı.

11 Haziran 2019 23:36

EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda İtalya ile Bosna-Hersek karşı karşıya geldi. Juventus’un maçlarını oynadığı Allianz Stadı’ndaki mücadeleyi Maviler, 2-1 kazanmayı başardı.

Bosna-Hersek 32. dakikada Başakşehirli Visca’nın asist yaptığı golde Dzeko ile 1-0 öne geçti.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Roberto Mancini’nin çalıştırdığı İtalya, ikinci yarının başında aradığı golü buldu! 49. dakikada Napoli forması giyen Insigne 1-1’lik beraberliği getiren golü kaydetti.

Başa baş geçen karşılaşmada noktayı koyan Marco Verratti oldu! 86. dakikada fileleri havalandıran orta saha oyuncusu, İtalya’yı 2-1’lik galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla İtalya 4’te 4 yaparak 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bosna-Hersek ise 4 puanla 4. sırada kaldı.

Grupta oynanan diğer maçlarda ise Ermenistan deplasmanda Yunanistan’ı 3-2 yenerken; Finlandiya da Liechtenstein’ı 2-0 mağlup etti.

Son güncelleme 23:36 | 11 Haziran 2019
bosna hersek EURO 2020 Elemeleri italya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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