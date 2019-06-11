İtalya, Bosna-Hersek karşısında zorlansa da…

EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda İtalya ile Bosna-Hersek karşı karşıya geldi. Juventus’un maçlarını oynadığı Allianz Stadı’ndaki mücadeleyi Maviler, 2-1 kazanmayı başardı.

Bosna-Hersek 32. dakikada Başakşehirli Visca’nın asist yaptığı golde Dzeko ile 1-0 öne geçti.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Roberto Mancini’nin çalıştırdığı İtalya, ikinci yarının başında aradığı golü buldu! 49. dakikada Napoli forması giyen Insigne 1-1’lik beraberliği getiren golü kaydetti.

Başa baş geçen karşılaşmada noktayı koyan Marco Verratti oldu! 86. dakikada fileleri havalandıran orta saha oyuncusu, İtalya’yı 2-1’lik galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla İtalya 4’te 4 yaparak 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bosna-Hersek ise 4 puanla 4. sırada kaldı.

Grupta oynanan diğer maçlarda ise Ermenistan deplasmanda Yunanistan’ı 3-2 yenerken; Finlandiya da Liechtenstein’ı 2-0 mağlup etti.