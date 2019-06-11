İBB’den millilere destek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa´yı tarihi bir galibiyetle yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı´na bu akşam oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nden (İBB) anlamlı bir destek geldi.

Mehmet Demirkol`dan flaş paylaşım! `2 köylü pasaport memuru, bir kötü bulaşık fırçası komedyeni...` Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, İzlanda ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme grubu mücadelesi öncesinde yaşanan krizler ile ilgili paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku

H Grubu´nda yer alan ve 3 maçta 3 galibiyet ile yoluna kayıpsız devam eden ay-yıldızlı ekibimizin bu akşam deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul´da her yer kırmızı-beyaz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “#İstanbulKırmızıBeyaz” sloganıyla, Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Haliç Metro Geçiş Köprüsü kırmızı beyaz olacak, ay-yıldızlı bayrağımız yansıtılacak. Ayrıca üst geçitlere millilerimize destek pankartları asıldı. İstanbul genelindeki meydanlarda İzlanda-Türkiye maçı dev ekranlardan yayınlanacak.

Havanın kararmasıyla başlayacak olan etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Türkiye ve İstanbul´un kalbi bu akşam ay-yıldızlı futbolcularımız için hep birlikte atacak.