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İBB’den millilere destek
Milli Takımlar

İBB’den millilere destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı´na destek olmak için İstanbul´u kırmızı-beyaza bürüyor. Bugün Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü'ne Türk Bayrağı yansıtılacak ve kırmızı beyaz ışıklandırma olacak.

11 Haziran 2019 13:37

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa´yı tarihi bir galibiyetle yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı´na bu akşam oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nden (İBB) anlamlı bir destek geldi.

11 Haziran 2019 Mehmet Demirkol`dan flaş paylaşım! `2 köylü pasaport memuru, bir kötü bulaşık fırçası komedyeni...` Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, İzlanda ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme grubu mücadelesi öncesinde yaşanan krizler ile ilgili paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku

H Grubu´nda yer alan ve 3 maçta 3 galibiyet ile yoluna kayıpsız devam eden ay-yıldızlı ekibimizin bu akşam deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul´da her yer kırmızı-beyaz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “#İstanbulKırmızıBeyaz” sloganıyla, Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Haliç Metro Geçiş Köprüsü kırmızı beyaz olacak, ay-yıldızlı bayrağımız yansıtılacak. Ayrıca üst geçitlere millilerimize destek pankartları asıldı. İstanbul genelindeki meydanlarda İzlanda-Türkiye maçı dev ekranlardan yayınlanacak.

Havanın kararmasıyla başlayacak olan etkinlik sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Türkiye ve İstanbul´un kalbi bu akşam ay-yıldızlı futbolcularımız için hep birlikte atacak.

Son güncelleme 13:37 | 11 Haziran 2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ibb izlanda türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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