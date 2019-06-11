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Milli Takımlar

Fırça krizine neden olan Belçikalı Türkiye forması giyerek özür diledi!

İzlanda Keflavik Havalimanı’nda Emre Belözoğlu'na fırça uzatarak saygısızlık yapan ve diplomatik krize neden olan Belçikalı taraftar Türkiye forması giyerek özür diledi.

11 Haziran 2019 20:21

A Milli Futbol Takımızın Euro 2020 Elemeleri’nde oynayacağı İzlanda maçı öncesi Keflavik Havalimanı'nda kaptan Emre Belözoğlu’na fırça uzatan ve diplomatik krize neden olan 26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang ülkesinde Türklerle bir araya geldi.

İzlanda ile oynanacak maç öncesi toplanan Türk taraftarlarla buluşan Corentin Siamang, Türkiye forması giyerek bir video çekti.

Daha önce Facebook hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Belçikalı, İzlanda’ya gezmek ve koşmak için gittiğini, havalimanında ülkesine dönerken Milli Takım’la karşılaştığını ve sadece eğlence olarak bu hareketi yaptığını açıklamıştı.

Ülkesine döndükten sonra Türk taraftarlardan özür dileyen Corentin Siamang maksadının aşağılamak veya ırkçılık olmadığını, sadece şaka yapmak istediğini söyledi. Türkiye forması giyerek Türk taraftarlarla birlikte bir video çeken Siamang, özür dileyerek Türkiye’ye sevgilerini gönderdiğini ifade etti.

Son güncelleme 20:36 | 11 Haziran 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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