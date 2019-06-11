Fenerbahçeli Jailson için Lazio devrede! Müthiş teklif…

Fenerbahçe’nin geçen sezon kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Jailson için İtalya devi Lazio’nun transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Geçen sezon başında Fiorentina’dan ayrılan Hırvat orta saha Milan Badelj’i bedelsiz olarak kadrosuna katan Lazio’da, teknik direktör Simone Inzaghi’nin yıldız oyuncunun performansından memnun kalmadığı ve takımdan ayrılmasına izin verildiği öğrenildi.
Bordeaux ve West Ham United’ın radarındaki Badelj’in yerini doldurmak isteyen Lazio’nun Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Lazio’nun Jailson transferini gerçekleştirebilmesi için öncelikle 30 yaşındaki Badelj’i takımdan göndermesi gerekiyor.
Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 26 maça çıkan Badelj 1 gol attı. Galatasaray derbisinde karıştığı olaylar nedeniyle Süper Lig’de 7 maça çıkamayan Brezilyalı Jailson ise sezon boyunca oynadığı 28 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.