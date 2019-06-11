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Fenerbahçeli Jailson için Lazio devrede! Müthiş teklif…
Transfer Haberleri

Fenerbahçeli Jailson için Lazio devrede! Müthiş teklif…

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jailson ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınındaki iddialara göre Milan Badelj'i gözden çıkartan başkent ekibi Brezilyalı oyuncu için 12 milyon Euro'luk teklif yapmayı planlıyor.

SKOR DIŞ HABER 11 Haziran 2019 19:18

Fenerbahçe’nin geçen sezon kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Jailson için İtalya devi Lazio’nun transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Geçen sezon başında Fiorentina’dan ayrılan Hırvat orta saha Milan Badelj’i bedelsiz olarak kadrosuna katan Lazio’da, teknik direktör Simone Inzaghi’nin yıldız oyuncunun performansından memnun kalmadığı ve takımdan ayrılmasına izin verildiği öğrenildi.

Bordeaux ve West Ham United’ın radarındaki Badelj’in yerini doldurmak isteyen Lazio’nun Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Lazio’nun Jailson transferini gerçekleştirebilmesi için öncelikle 30 yaşındaki Badelj’i takımdan göndermesi gerekiyor.

Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 26 maça çıkan Badelj 1 gol attı. Galatasaray derbisinde karıştığı olaylar nedeniyle Süper Lig’de 7 maça çıkamayan Brezilyalı Jailson ise sezon boyunca oynadığı 28 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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Son güncelleme 19:18 | 11 Haziran 2019
Fenerbahçe Jailson lazio
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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