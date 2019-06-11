Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıda yeni gelişme

Trabzon'un Sürmene İlçesi Balıklı Mahallesi'nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsüne yönelik silahlı saldırı gerçekleşmişti. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, otobüs içerisindeki Fenerbahçe kafilesinde yer alan futbolcu, yönetici ve kulüp çalışanlarının ifadesinin alınma için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı göndermişti. Savcı, yurt dışı yazışmalarla yabancı futbolcuların adres tespitinin yapılmaya çalışıldığı sırada, yeni deliler bulunması için dosyayı Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gönderdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma yaparken, 4 yıl sonra yeni bir ihbar aldı. Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre, Emniyete gelen ihbarda, olay günü bir avukatın ofisinin arandığı ve saldırganın teslim olmak istediği fakat dönemin başsavcısının, ‘Saldırgan hakkında 44 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan yargılama yapılacak' şeklindeki söylemlerin ardından saldırganın teslim olmaktan vazgeçtiğini belirtti. Alına ihbarın ardından cinayet büro amirliği ekipleri, faili bulmak için harekete geçti.

Polis, saldırıdan 3 gün sonra Trabzon'da bulunan avukatın ofisinin arayan kişinin olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediğini ve telefona çıkan ofis çalışanı tarafından avukatlık bürosuna davet edildiğini belirledi. Polis, avukatlık bürosunun 32 … nolu telefonu o tarihte kimlerin aradığının tespiti için çalışma başlattı. Avukatlık ofisini arayan telefonların kime ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan analiz çalışmasını sürdüğü öğrenildi.

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4 YILDA NELER YAPILDI?

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar gün yüzüne çıktı. Olay yeri ile ilgili hazırlana krokiler, ayak izlerini tespiti ve tüfeğin bulunduğu devran deresi raporlarda yer aldı. Bir arpa boyu yol alınamadığı soruşturmada 4 kişi hakkında fezleke hazırlandığı ve geri iade edildiği belirlenirken, soruşturmayı yürüten polis şefi, ilçe müdürleri, savcı ve hakimin FETÖ'den ihracı akıllardaki soruları halen koruyor.