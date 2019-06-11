Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Kostas Sloukas’a acı haber!

Fenerbahçe Beko’nun yıldız oyuncusu Kostas Sloukas, Anadolu Efes ile oynadıkları karşılaşmanın ardından babasından gelen kötü haberle yıkıldı.
Sarı lacivertli kulüp, maç sonu soyunma odasında babası Ioannis Sloukas'ın vefat haberini alan Kostas Sloukas’a başsağlığı mesajı yayınladı.
İşte o açıklama;
Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz.
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 11 Haziran 2019