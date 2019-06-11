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Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Kostas Sloukas’a acı haber!
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Kostas Sloukas’a acı haber!

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Anadolu Efes karşılaşmasının ardından babasının vefat ettiği haberini aldı. Sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili taziye mesajı yayınladı

11 Haziran 2019 22:18

Fenerbahçe Beko’nun yıldız oyuncusu Kostas Sloukas, Anadolu Efes ile oynadıkları karşılaşmanın ardından babasından gelen kötü haberle yıkıldı.

Sarı lacivertli kulüp, maç sonu soyunma odasında babası Ioannis Sloukas'ın vefat haberini alan Kostas Sloukas’a başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte o açıklama;

Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz.

Son güncelleme 22:18 | 11 Haziran 2019
Fenerbahçe Beko Kostas Sloukas
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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