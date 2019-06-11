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Ergin Ataman’dan şampiyonluk sözü
Basketbol Süper Ligi

Ergin Ataman’dan şampiyonluk sözü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

11 Haziran 2019 14:55

Ataman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “2018-19 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi, Türkiye Ligi birincisi, THY Avrupa Ligi finalisti, Avrupa’nın en iyi ikinci takımı Anadolu Efes, aynı çoşku ve heyecanla sahada, sizler tribünde olacaksınız. Bu akşam kazanacağız. Şampiyon da biz olacağız.” ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, THY Avrupa Ligi’nde Barcelona Lassa’yla yapılan play-off ile Fenerbahçe Beko ve CSKA Moskova’yla oynanan Dörtlü Final maçları öncesinde de benzer paylaşımlarda bulunmuştu.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı seride Fenerbahçe Beko’nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Son güncelleme 14:55 | 11 Haziran 2019
anadolu efes Ergin Ataman Fenerbahçe Beko
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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