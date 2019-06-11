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En iyileri futbolcular seçti… Kerem Demirbay…
Almanya Bundesliga

En iyileri futbolcular seçti… Kerem Demirbay…

Bundesliga'da sezonun en iyilerini futbolcular seçti. Kicker dergisinin organizasyonunda 250 futbolcunun katıldığı oylamada, Bayer Leverkusen'de forma giyen Kai Havertz, 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Adaylar arasındaki Kerem Demirbay, 8. sırada kendisine yer buldu.

11 Haziran 2019 16:27

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen’de forma giyen Kai Havertz, 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Kicker dergisinin geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda sezonun en iyileri, bu yıl Bundesliga’da forma giyen 250 futbolcunun oyuyla belirlendi. Bundesliga’da top koşturan futbolcuların yüzde 20,8’i Bayer Leverkusen’de forma giyen Kai Havertz’i sezonun en iyi oyuncusu seçti. Hoffenheim’de forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay oyların yüzde 2,4’üyle 8. sırada yer aldı.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR HÜTTER

Bu sezon çıkış yakalayan Eintracht Frankfurt’u çalıştıran Adi Hütter, yüzde 40,4 oyla sezonun en iyi teknik direktörü unvanını aldı.

En iyi kaleci kategorisinde Leipzig’den Peter Gulacsi yüzde 25,6 ile en çok oy alan isim oldu.

En iyi çıkış yakalayan oyuncu ise yüzde 30,4 oy ile Borussia Dortmund’un 19 yaşındaki futbolcusu Jadon Sancho seçildi.

En iyi hakem sıralamasında yüzde 31,6 ile Manuel Graefe birinci, yüzde 22,8 ile Türk asıllı hakem Deniz Aytekin ikinci sırada yer aldı.

Bundesliga’daki futbolcular, dünyanın en iyi teknik direktörü olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool’u çalıştıran Jürgen Klopp’u, dünyanın en iyi futbolcusu kategorisinde ise Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’yi seçti.

Son güncelleme 16:27 | 11 Haziran 2019
Bundesliga Kerem Demirbay
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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