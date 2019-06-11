Dünya İzmir’de buluştu! 20’den fazla ülke yarıştı

Türkiye'de dördüncü kez düzenlenen Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası 7 haziran akşamı Gümüldür'de yapıldı. İzmir-Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin de açılışına katıldığı şampiyona çok uluslu gerçekleşti. Aralarında ABD, Meksika, Hindistan, Japonya, Filipinler, İtalya, Fildişi Sahilleri, Fransa, İngiltere, Almanya ve Türkiye'den katılımcıların olduğu şampiyonaya 20'den fazla ülke 100'e yakın yoga sporcusu katıldı. Yarışmacıların Gümüldür'den pazar günü ayrılacağı belirtildi.

Yarışmada altın madalyayı Türkiye'yi temsil eden Merve Tanrıverdi ve takımı Deniz Yıldızları aldı. Şampiyon grup, deniz kızı kostümleri ve “stop water pollution” (suyu kirletmeyi durdurun) mesajı ile büyük ilgi topladı. İkincilik madalyasını yine Türkiye'den Nur Bahar Tüzüner ve takımı alırken, üçüncülük madalyasını eski Dünya Yoga Şampiyonlarından İtalyan Almania Colombo kazandı.

Gecede Yoga pozları (Asana) ve dans koreografilerinin harmanlanması ile oluşan gösteriler muazzam ilgi gördü.

Yoga sporcuları şampiyonada birbirinden iddialı, ilginç görüntülerin yanı sıra barış ve sevgi mesajları veren koreografiler sundu. Yaş sınırı olmayan, kadın, erkek tekli veya grup katılımların olduğu gecede 84 yaşında Hintli katılımcı da vardı. Performanslar görsel bir show niteliğindeydi, izleyenleri büyüledi.