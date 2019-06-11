MAÇ SONUCU | İzlanda Türkiye 2-1 (EURO 2020 Elemeleri)

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Konya’da dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 mağlup eden milliler olası bir İzlanda galibiyetinde grupta büyük bir avantaj yakalacaktı. Ancak maça istediği gibi başlayamayan ay yıldızlılar ilk yarıda kalesinde 2 gol birden gördü.

İzlanda 21.dakikada R. Sigurdsson’un kafa golüyle Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan duran topta arka direkte kafayı vuran R.Sigurdsson topu ağlara gönderdi.

32.dakikada bu kez kornerden gelen topta arka direkte yine R.Sigurdsson’un attığı golle milliler 2-0 geriye düştü.

2 golün şokuyla silkelenen Türkiye ilk yarı bitmeden farkı 1’e indirmeyi başardı.

Milliler 40.dakikada Dorukhan’ın attığı kafa golüyle farkı 1’e indirdi. İrfan Can’ın kullandığı köşe vuruşunda Dorukhan Tokoz’un attığı kafa golüyle soyunma odasına umutlu gittik. Genç futbolcu Milli Takım kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

İkinci yarıya Kenan Karaman-Yusuf Yazıcı değişikliği ile başlayan Şenol Güneş daha ofansif bir diziliş için oyuna müdahale etti.

63.dakikada İrfan Can’ın yerine oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür oyuna hareket kazandırdı. 78.dakikada kullanılan duran topta Merih Demirel uzak kale direğinde çok müsait pozisyonda topu dışarıya vurdu ve çok net bir fırsatı kaçırdı.

Kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayan Milli Takım İzlanda’dan eli boş döndü ve grupta 9 puanda ikinci sırada kaldı. Türkiye Milli Takımı, tarihinde İzlanda deplasmanında çıktığı yedinci maçta altıncı yenilgisini aldı. Ay yıldızlılar bir sonraki maçını 7 Eylül’de Andorra ile içeride oynayacak.

İŞTE H GRUBUNDA PUAN DURUMU: