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Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Takım’a moral ziyareti
Milli Takımlar

Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Takım’a moral ziyareti

Milli Takım’ın İzlanda'da havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından destek için bu ülkeye giden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takım kampını ziyaret ederek moral verdi.

11 Haziran 2019 17:15

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kala Milli takım kampını ziyaret etti. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla sohbet ederek onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, milli takımımızın Fransa karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda'yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde getirdiği Gaziantep baklavasını da kafileye ikram etti.

Son güncelleme 17:15 | 11 Haziran 2019
izlanda kasapoğlu şenol güneş türkiye
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