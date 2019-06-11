Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan duygulandıran Jose Antonio Reyes paylaşımı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes’in geçen yıl kendisine yolladığı videoyu paylaştı.

Videoyu kişisel Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz yıl Alanyaspor’da forma giymeyi çok istediğini bana bir video göndererek iletmişti. O günkü koşullarda transferi gerçekleşmemişti. Nurlar içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

İşte Çavuşoğlu’nun o paylaşımı;