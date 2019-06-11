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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan duygulandıran Jose Antonio Reyes paylaşımı
Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan duygulandıran Jose Antonio Reyes paylaşımı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimzi günlerde hayatını kaybeden dünya yıldızı Jose Antonio Reyes'in geçen yıl kendisine yolladığı videoyu paylaştı.

11 Haziran 2019 19:46

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes’in geçen yıl kendisine yolladığı videoyu paylaştı.

Videoyu kişisel Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz yıl Alanyaspor’da forma giymeyi çok istediğini bana bir video göndererek iletmişti. O günkü koşullarda transferi gerçekleşmemişti. Nurlar içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

İşte Çavuşoğlu’nun o paylaşımı;

Son güncelleme 20:01 | 11 Haziran 2019
Aytemiz Alanyaspor jose antonio reyes
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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