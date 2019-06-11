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Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Play-off final serisi ikinci maç…
Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Play-off final serisi ikinci maç…

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonu belirleyecek final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Efes'e konuk oluyor. Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i mağlup ederek 1-0 öne geçmişti. Peki, Efes Fenerbahçe basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11 Haziran 2019 17:38

Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti. İkinci maç ise bu akşam yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Evinde oynayacağı ikinci maçta galibiyet ile ayrılmak isteyen Efes seride eşitlik peşinde iken konuk Fenerbahçe ise tekrar kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Efes Fenerbahçe basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EFES FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, 11 Haziran Salı (bugün) Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 18.45’te başlayacak. Müsabakayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI

İlk 2 maçı Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak final serisinin programı şöyle:

9 Haziran Pazar:

17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

13 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

Son güncelleme 17:38 | 11 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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