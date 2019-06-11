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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Efes FB serisinde ikinci maç…
Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko canlı izle! CANLI YAYIN: Efes FB serisinde ikinci maç…

Efes Fenerbahçe basket maçı ile final play off serisindeki heyecan devam ediyor. İlk maçta zorlu rakibini yenerek finalde serisinde 1-0 öne geçen Fenerbahçe Efes karşısında ikinci maçı da kazanamak istiyor. İşte Anadolu Efes Fenerbahçe canlı izle bağlantısı...

11 Haziran 2019 18:00

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Fenerbahçe ikinci kez kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Efes ise seyircisinin desteği ile bu kez kazanarak seride eşitlik getirmek istiyor.

EFES FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, 11 Haziran Salı (bugün) Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 18.45’te başlayacak. Müsabakayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI

İlk 2 maçı Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak final serisinin programı şöyle:

9 Haziran Pazar:

17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

13 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

Son güncelleme 18:00 | 11 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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