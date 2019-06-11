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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman sahaya kulaklıkla çıktı!
Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman sahaya kulaklıkla çıktı!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelik küfürlerini duymamak için sahaya kulaklıkla çıktı

SKOR DETAY HABER 11 Haziran 2019 18:49

Tahincioğlu Süper Ligi Play-Off Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelirken Efes koçu Ergin Ataman ilginç bir protestoya imza attı.

İlk maçta Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelik küfürlü tezahüratlarına tepki gösteren deneyimli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerin sahasında oynanacak maça gitmeyebileceğini açıklamıştı.

Serinin ikinci maçında Anadolu Efes yine sahasında Fenerbahçe Beko’yu ağırlarken koç Ergin Ataman’ın sahaya kulaklıkla çıkması dikkatlerinde kaçmadı.

Tecrübeli antrenörün küfürlü tezahüratları duymamak için kulaklık taktığı öğrenilirken maçın başlamasıyla birlikte kulaklıkları da çıkarttı.

‘KÜFÜR SERBEST KULAKLIĞA DEVAM’

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe karşısında seriyi 1-1’e getirdikleri galibiyet sonrasında konuştu. Şampiyon olacaklarını dile getiren koç, “Seri daha yeni başlıyor. Nasıl ki Final Four’da biz finale kaldık, burada da biz şampiyon olacağız” dedi.

Maça neden kulaklıkla çıktığı sorulan Ataman, “Federasyona göre salonlarda küfür serbest. Küfür duymak istemediğim için sahaya kulaklık ile çıktım. İsteyen istediği gibi küfür ediyor. Yaptırımların daha sert olması lazım. Ne yapalım kulaklığa devam.” cevabını verdi.

11 Haziran 2019 CANLI | Final serisinde 2. maç başladı Final serisinin 2. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor! İlk maçı sarı-lacivertliler kazanarak saha avantajını eline geçirdi! Karşılaşmayı SKOR`dan anbean takip edebilirsiniz. Mücadelede ilk çeyrek oynanıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:45 | 11 Haziran 2019
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