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Altay’ın yıldızı el yaktı!
TFF 1.Lig

Altay’ın yıldızı el yaktı!

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 29 gol atarak rekorlara imza atan Portekizli Marco Paixao'yu transfer etmek isteyen kulüplerin 1.1 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği öğrenildi.

11 Haziran 2019 11:24

Paixao’nun yeni sezon öncesi Altay’dan yıllık ücret olarak 600 bin Euro talep ettiği öğrenilirken, siyah-beyazlı kulüp ise sözleşmesi devam eden usta golcünün bonservis ücretini 500 bin Euro olarak belirledi. Paixao’yu transfer etmek isteyen kulüplerin kesenin ağzını açması gerektiği ifade edildi.

Portekizli yıldızın İzmir ekibinde kalıp kalmayacağı ilerleyen süreçte netlik kazanacak.

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Paixao, geçen sezon net 220 bin Euro yıllık ücretle anlaştığı Altay’dan önce 15, sonra 20 ve son olarak 25 golün üzerine çıkması nedeniyle bonuslarla 270 bin Euro kazandı. 34 yaşındaki deneyimli santrforla son olarak Süper Lig’den Kasımpaşa ve 1’inci Lig’den Adana Demirspor’un ilgilendiği, ayrıca Suudi Arabistan’dan 2 kulübün, Belçika’dan ise 1 takımın da Paixao’yu istediği gelen haberler arasında…

Son güncelleme 11:24 | 11 Haziran 2019
altay Paixao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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