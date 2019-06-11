SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Darbeyle devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi mahkemede hayatını kaybetti
Almanya’dan tarihi fark!
Dünyadan Futbol

Almanya’dan tarihi fark!

Almanya, EURO 2020 Elemeleri'nde adeta ter attı! Panzerler, Estonya'yı sahasında 8-0'lik skorla yendi.

11 Haziran 2019 23:28

EURO 2020 Elemeleri C Grubu’nda Almanya sahasında Estonya’yı konuk etti. Mainz şehrindeki Opel Arena’da oynanan mücadeleyi Panzerler 8-0 kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.

10 ile 20. dakikalar arasında bulduğu 3 golle maçı koparan Löw’ün öğrencileri, ilk yarıda 5 gol attı.

10 ve 37. dakikalarda Marco Reus, 17. dakikada Gnabry, 20’de Goretzka, 26. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan’ın golleri ilk yarının skorunu 5-0 olarak ilan etti.

62. dakikada Sane durumu 6-0 yaparken, oyuna sonradan giren Timo Werner 79. dakikada skoru 7-0’a getirdi. Maça noktayı koyan isim ise 88. dakikada Leroy Sane oldu: 8-0.

Bu sonuçla Almanya 3 maç oynadığı grupta 9 puana yükseldi. Estonya ise 3 maç sonunda puansız son sıraya geriledi.

Grupta günün diğer oynanan maçında ise Kuzey İrlanda, Belarus’u deplasmanda 1-0 yenerek 12 puanla lider durumda…

Son güncelleme 23:44 | 11 Haziran 2019
almanya estonya EURO 2020 Elemeleri
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR