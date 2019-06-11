A Milli Takım dördüncü galibiyet peşinde! İzlanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmak için emin adımlarla yürüren Türkiye A Milli takımı gruptaki 4. maçına İzlanda deplasmanında çıkıyor. Aralarında son dünya şampiyonu Fransa’nın da bulunduğu son üç maçta üç galibiyet alan Türkiye grupta 9 puan ile ilk sırada yer alıyor. İzlanda havaalanında yaşanan olaylar sonrasında gündemin ilk sırasında kendine yer bulan maç için futbol severler sabırsızlıkla bekliyor. Peki, İzlanda Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek olan İzlanda ve Türkiye, 11 Haziran Salı günü saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İZLANDA TÜRKİYE İLK 11

İZLANDA: Halldorsson, Hermannsson, Skulason, Ragnar Sigurdsson, Arnason, Hallfredsson, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Gudmundsson, Bjarnason, Bodvarsson.

TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, Hakan, İrfan, Kenan, Burak.

A MİLLİ TAKIM MAÇINA POLONYALI HAKEM

Millilerin, yarın Laugardalsvöllur Stadı'nda 21.45'te karşı karşıya geleceği İzlanda mücadelesini, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak.

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MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)