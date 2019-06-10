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UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev
Uefa

UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, EURO 2020 elemelerinde yarın oynanacak Almanya - Estonya karşılaşmasını yönetecek.

10 Haziran 2019 10:12

Almanya’nın Mainz şehrinde saat 21:45’te oynanacak maçta Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yardımcı hakemlik, Halil Umut Meler de dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.

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Son güncelleme 10:12 | 10 Haziran 2019
Ali Palabıyık almanya estonya uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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