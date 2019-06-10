UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

Almanya&#8217;nın Mainz şehrinde saat 21:45&#8217;te oynanacak maçta Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yardımcı hakemlik, Halil Umut Meler de dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t10 Haziran 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tFırça skandalının ardından... İzlandalı muhabirlerden açıklama üstüne açıklama\r. \t\t\t\tİzlandalı yetkililerinin A milli futbolcularımızı havaalanında saatlerce bekletmesinin ardından bir İzlandalı şahıs Emre Belözoğlu`na tuvalet fırçası tuttu. Gelen tepkilerin ardından İzlandalı muhabirlerden açıklamalar geldi\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .