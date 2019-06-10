Türk Milli Takımı’na İzlanda’da yapılan saygısızlığa çığ gibi tepki yağıyor!

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü oynayacağı İzlanda maçı öncesi yaşanan havalimanı krizi ülke gündemine oturdu.

Millilerimizin indiği Kaflavik Havalimanı’nda karşılaştığı muamele ve kaptan Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatılmasına çığ gibi tepki yağarken, yapılan bu büyük saygısızlık sonrası sosyal medyada İzlanda’yı hedef alan bir hashtag oluşturuldu.

#turksarecomingforiceland etiketiyle birbirinden ilginç paylaşımlarda bulunan twitter kullanıcıları İzlanda’ya tepki gösterdi. İşte yapılan o paylaşımlar:

volkan demirel.. bunların balina avladığı zıpkınla dişlerinin arasını temizliyor bu adam. derhal özel uçakla izlanda’ya götürülmeli. — zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 9 Haziran 2019

milli takım – izlanda olayları.. seremonide bağıra çağıra istiklal marşı okuyup, isviçre maçında çıkış tünelindeki isviçreli futbolculara tek başına giren alpay özalan gibiyim, çıplak elle balina tokatlamak istiyorum. — zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 9 Haziran 2019

izlanda'yla ilişkileri toparlamak için devreye ancak tek bir kişi girebilir.. evet.. yanakson.. pic.twitter.com/OfV9vBHbRb — naile (@dinozorum) 9 Haziran 2019

Ülkenin büyük bir kesimi tarafından sevilmeyen Emre Belözoğlu nu bile söz konusu vatan bayrak olunca koruyorsak bu bizim milletin büyüklüğü ve beraberliğine olan sadakatindendir. Tarih tekerrürden ibarettir. Ne mutlu Türküm diyene. #turksarecomingforiceland — Erencan Demir (@erencandemir) 9 Haziran 2019

Şenol hocaya söyleyin muğdatı arasın semti toplayıp izlandaya gitsin #turksarecomingforiceland pic.twitter.com/fp1EVowr1r — Boylang Stark (@boylangSD) 9 Haziran 2019

Buraya bir adam bırakıyorum her an izlanda'ya giriş yapabilir. #turksarecomingforiceland #izlanda emre belözoğlu' na pic.twitter.com/rJhePtEKjn — Mehmet Kılınç (@memoklnc3532) 9 Haziran 2019

İzlanda’da milli takımı saatlerce ülkeye almayıp bekletmişler didik didik aramışlar, E.Belözoğlu’na da tuvalet fırçası uzatmış gazeteci. 1+1 stüdyo ülkenin yaptığına bak hele. Sadece bizim mahalleyi yollasak 82 izlanda olur #turksarecomingforiceland #İzlanda #FransayıÜzdükÇünkü — Okan AKTÜRK (@okanakturk74) 9 Haziran 2019

bütün ülke bu şekil maçı bekliyo şuan #turksarecomingforiceland pic.twitter.com/zvcbUQ3kYM — lâfazan (@Iafazn) 10 Haziran 2019

Bunlar acaba Fransa maçındaki Viking tezahüratına mı kırıldılar? #turksarecomingforiceland — Çağlar (@caglarturan12) 10 Haziran 2019