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Türk Milli Takımı’na İzlanda’da yapılan saygısızlığa çığ gibi tepki yağıyor!
Milli Takımlar

Türk Milli Takımı’na İzlanda’da yapılan saygısızlığa çığ gibi tepki yağıyor!

A Milli Futbol Takımımıza İzlanda'da yapılan büyük saygısızlığa sosyal medyada çığ tepki yağıyor... Twitter'da açılan #turksarecomingforiceland etiketiyle yapılan paylaşımlar Türkiye gündeminde bir numaraya yerleşti.

10 Haziran 2019 10:29

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü oynayacağı İzlanda maçı öncesi yaşanan havalimanı krizi ülke gündemine oturdu.

Millilerimizin indiği Kaflavik Havalimanı’nda karşılaştığı muamele ve kaptan Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatılmasına çığ gibi tepki yağarken, yapılan bu büyük saygısızlık sonrası sosyal medyada İzlanda’yı hedef alan bir hashtag oluşturuldu.

#turksarecomingforiceland etiketiyle birbirinden ilginç paylaşımlarda bulunan twitter kullanıcıları İzlanda’ya tepki gösterdi. İşte yapılan o paylaşımlar:

Son güncelleme 12:57 | 10 Haziran 2019
izlanda sosyal medya tepki türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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