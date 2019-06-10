Transfer haberleri: Galatasaray’da Banega ve Vedat Muriç atağı!

Süper Lig’de sezonun sona ermesinin ardından kadrosunu koruyan Galatasaray transferlerle de takımı güçlendirmeyi planlıyor. Galatasaray, Vedat Muriç için Fenerbahçe ile yarışırken bir yandan da fiyatta indirime gidilmesi için çaba harcıyor. İşte transfer haberleri…

MURIC İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Vedat Muriç savaşı kızışmaya başladı… Fatih Terim'in alternatif forvet olarak kadroda düşündüğü Vedat Muriç için Galatasaray teklifini 3 milyon Euro'ya yükseltti. Öte yandan Sarı Kırmızılı ekip, Marsilya’nın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Mbaye Diagne’nin bonservisini 15 milyon Euro olarak belirledi.

Yönetim bu rakamın üstüne çıkmayı kolay kolay düşünmüyor. Galatasaray'ın transferdeki en büyük artısı ise Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Vedat Muriç'in Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak bakması. Muriç, 17 gol, 7 asistlik performansıyla lige damgasını vuran forvetlerden biri…

GALATASARAY BANEGA İÇİN İSPANYA’YA GİDİYOR!

Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Ndiaye’nin yerine oyuncu arayan Galatasaray’da ilk tercih Sevilla’da forma giyen Arjantinli 8 numara Ever Banega…. Menajeriyle birçok kez görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar şimdi de kulübü Sevilla ile masaya oturmak için harekete geçiyor. Banega trasferi için bu hafta oldukça kritik olacak.

İdari direktör Şükrü Hanedan bu hafta içinde Sevilla kulübü ile görüşmek için İspanya’ya gidecek ve şartları konuştuktan sonra teklifini sunacak. G.Saray’ın 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Banega’nın sözleşmesi 2020 yılında sona ereceği için Galatasaray bu transferde önemli avantaja sahip. Ancak G.Saray’ın FFP anlaşması olduğu için Sevilla’nın ne kadar bonservis isteyeceği de kritik öneme sahip.