Transfer haberleri: Fenerbahçe Juan Mata için nabız yokluyor! 10 Haziran son dakika transfer haberleri…

Yeni sezon kampına transferlerini yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. West Brom ile sözleşmesi sona eren Venezuella’yı forvet Salomon Rondon’un menajeri ile temas kuran Fenerbahçe, Juan Mata için de görüşme yaptı.

JUAN MATA VE RONDON’UN MENEJERLERİ AYNI

Juan ​Manuel Rodriguez’in hem Rondon ile birlikte İspanyol 10 numara Juan Mata’nın da menajeri olması Comolli’ye büyük zaman tasarrufu sağladı Comolli, Mata’yı da istediklerini ve şartlarında kolaylık yapılmasını istediği ifade edildi.

İMZA PARASI DA TEKLİF EDİLDİ

Sportif direktör Comolli’nin Rodriguez’e Juan Mata için 3 yıllık kontrat ile birlikte yüksek bir meblada imza parası teklif ettiği de öne sürüldü. M.United’la sözleşmesi biten Mata’yı Fenerbahçe ile birlikte başka tekliflerin de olduğu ancak Mata’nın isteklerine en çok Fenerbaçe’nin yaklaştığı bildirildi.

FENERBAHÇE DİĞER TRANSFER HABERLERİ

Fejsa ve Mina transferlerinde sona gelen Fenerbahçe; Ndiaye, İrfan Can ve Mert Günok konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 5 futbolcunun milli görevleri sona erdikten sonra imza şov başlayacak. (Fanatik)

Fenerbahçe’nin bir süredir ilgilendiği Vedat Muriç ile de anlaşma sağlayan Galatasaray, ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmak üzere. Scout ekibinin radarına takılan isimlerden biri de 2018-19 sezonunda Kopenhag formasıyla 31 gol atan Robert Skov’du. Ama 23 yaşındaki futbolcuyla adı anılan ilk kulüp Fenerbahçe olmuştu. (Fotomaç)

Vedat Muriç için Çaykur Rizespor’a teklifini yükselten Fenerbahçe yönetimi, transferdeki diğer gözdesi Max Kruse’den de hala yanıt bekliyor. Bir an önce yolunu çizmek isteyen sarı lacivertliler ‘Panzer’e de ‘Kararını artık ver’ mesajı gönderdi. (Fotomaç)