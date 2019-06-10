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Trabzonspor’dan Hosseini ve Onazi açıklaması!
Trabzonspor

Trabzonspor’dan Hosseini ve Onazi açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncular Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

10 Haziran 2019 11:59

Majid Hosseini’nin ülkesi İran’ın Suriye ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığını belirten Güven, “Sakatlık sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ omuz bölgesinde akromiyoklavikular (AC) eklem yaralanması tespit edildi. Dün akşam İran’da başarılı bir operasyon geçiren Hosseini’nin önümüzdeki hafta koşulara başlaması öngörülmektedir” dedi.

Yaşar Kibar Güven, bir başka sakat oyuncu Ogenyi Onazi için ise şunları söyledi:

“Oyuncumuzun tedavisi Trabzon’da devam ekmektedir. Kendisine yoğun bir şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmakta. Hem salon hem de havuz çalışmalar yapmaktadır.”

Son güncelleme 11:59 | 10 Haziran 2019
Majid Hosseini Onazi trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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