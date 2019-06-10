Toprak Razgatlıoğlu Jerez’de de 3. oldu

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) üst üste ikinci kez podyuma çıktı. Sezonun beşinci yarışı olan İmola'da üçüncü olan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, altıncı durak noktası olan Jerez'de de aynı başarıyı tekrarladı. Jerez Pisti'nde koşulan ikinci yarışa 7. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçmeyi başardı.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, Michael van der Mark ve Jonathan Rea'nın ardından podyuma çıkarken, sürücüler sıralamasında 95 puanla 7. basamağa yükseldi.

‘Sıra Milli Marşımızı dinletmeye geldi'

İmola'da yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu “Ne mutlu bana ki üst üste ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardım. Bir kez daha bayrağımızın podyumda dalgalanmasına vesile olduğumu için çok gururluyum. Artık sıra adında Türk geçen bir takımla Superbike Dünya Şampiyonası'nda Milli Marşımızı dinletmeye geldi. Bunu da yapacağız” diye konuştu. Kanada`daki tartışmalı yarışı Hamilton kazandı... Vettel`den yarış sonrası olay hareket! Formula 1`de sezonun 7. ayağı Kanada Grand Prix`sini Ferrari sürücüsü Vettel ilk sırada bitirdi ancak aldığı ceza yüzünden Mercedes takımından Hamilton birinci oldu. Vettel, yarışın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı. İlgili Haberi Oku