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Toprak Razgatlıoğlu Jerez’de de 3. oldu
Diğer Sporlar

Toprak Razgatlıoğlu Jerez’de de 3. oldu

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın altıncı durak noktası olan Jerez’de üçüncü oldu. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team’le üst üste ikinci kez podyuma çıkmış oldu.

10 Haziran 2019 12:59

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) üst üste ikinci kez podyuma çıktı. Sezonun beşinci yarışı olan İmola'da üçüncü olan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, altıncı durak noktası olan Jerez'de de aynı başarıyı tekrarladı. Jerez Pisti'nde koşulan ikinci yarışa 7. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçmeyi başardı.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, Michael van der Mark ve Jonathan Rea'nın ardından podyuma çıkarken, sürücüler sıralamasında 95 puanla 7. basamağa yükseldi.

‘Sıra Milli Marşımızı dinletmeye geldi'

İmola'da yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu “Ne mutlu bana ki üst üste ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardım. Bir kez daha bayrağımızın podyumda dalgalanmasına vesile olduğumu için çok gururluyum. Artık sıra adında Türk geçen bir takımla Superbike Dünya Şampiyonası'nda Milli Marşımızı dinletmeye geldi. Bunu da yapacağız” diye konuştu. 09 Haziran 2019 Kanada`daki tartışmalı yarışı Hamilton kazandı... Vettel`den yarış sonrası olay hareket! Formula 1`de sezonun 7. ayağı Kanada Grand Prix`sini Ferrari sürücüsü Vettel ilk sırada bitirdi ancak aldığı ceza yüzünden Mercedes takımından Hamilton birinci oldu. Vettel, yarışın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:59 | 10 Haziran 2019
Dünya Superbike Şampiyonası Toprak Razgatlıoğlu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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