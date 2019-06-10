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Tony Parker basketbolu bıraktı
NBA

Tony Parker basketbolu bıraktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs formasıyla 4 şampiyonluk kazanan, geçen sezon ise Charlotte Hornets'ta oynayan Tony Parker, aktif kariyerini noktaladı.

10 Haziran 2019 21:12

Fransız basketbolcu Parker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İnanılmaz bir yolculuktu. NBA ve Fransa Milli Takımı’nda yaşadığım inanılmaz anları rüyamda görsem inanmazdım. Her şey için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

2001 NBA draftında Spurs tarafından 28. sırada seçilen Parker, 17 sezonda 2003, 2005, 2007 ve 2014’te olmak üzere 4 şampiyonluk kazandı. 6 kez all-star seçilen Parker, 2007’de final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

37 yaşındaki oyun kurucu, Fransa Milli Takımı formasıyla 2013’te Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2018-19 sezonunda Charlotte Hornets’ta oynayan Parker, NBA kariyerinde 15,5 sayı ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı.

10 Haziran 2019 Golden State Warriors Toronto Raptors maçında Beyonce`un eşi Jay-Z ile konuşan kadına ölüm tehditleri NBA finalinin dördüncü maçında Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasındaki mücadelede Beyonce`un eşi Jay-Z ile konuşan kadın, gelen ölüm tehditleri nedeniyle Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. Golden State Warriors`ın büyük ortaklarından Joe Lacob`un eşi olan Nicole Curran, hayatı boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:12 | 10 Haziran 2019
tony parker
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