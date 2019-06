Tony Parker basketbolu bıraktı

Fransız basketbolcu Parker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İnanılmaz bir yolculuktu. NBA ve Fransa Milli Takımı’nda yaşadığım inanılmaz anları rüyamda görsem inanmazdım. Her şey için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

2001 NBA draftında Spurs tarafından 28. sırada seçilen Parker, 17 sezonda 2003, 2005, 2007 ve 2014’te olmak üzere 4 şampiyonluk kazandı. 6 kez all-star seçilen Parker, 2007’de final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

37 yaşındaki oyun kurucu, Fransa Milli Takımı formasıyla 2013’te Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2018-19 sezonunda Charlotte Hornets’ta oynayan Parker, NBA kariyerinde 15,5 sayı ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı.

It's with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team. Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90

— Tony Parker (@tonyparker) 10 Haziran 2019