Son dakika Medipol Başakşehir Okan Buruk’u resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig’i geçen sezon 2. sırada tamamlayan ve Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamayla, İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu. Buruk, yarın (Salı) yeni takımına resmi imzayı atacak.

Medipol Başakşehir’den yapılan resmi açıklama şöyle;

“Başakşehir Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 11:00’da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir.”

Okan Buruk geçen sezon Çaykur Rizespor’u çalıştırdı.