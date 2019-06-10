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Son dakika Medipol Başakşehir Okan Buruk’u resmen açıkladı
Medipol Başakşehir

Son dakika Medipol Başakşehir Okan Buruk’u resmen açıkladı

Son dakika... Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasıyla Medipol Başakşehir, yeni hocasını buldu! Okan Buruk, İstanbul ekibine resmi imzayı yarın (Salı) atacak.

10 Haziran 2019 16:05

Spor Toto Süper Lig’i geçen sezon 2. sırada tamamlayan ve Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamayla, İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu. Buruk, yarın (Salı) yeni takımına resmi imzayı atacak.

Medipol Başakşehir’den yapılan resmi açıklama şöyle;

Başakşehir Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 11:00’da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir.

Okan Buruk geçen sezon Çaykur Rizespor’u çalıştırdı.

Son güncelleme 16:07 | 10 Haziran 2019
Medipol Başakşehir okan buruk spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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