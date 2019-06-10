Skandal sonrası İzlanda’dan ilk açıklama geldi! ‘Her haliyle çok garip’

İzlanda ile oynayacağı EURO2020 elemeleri için bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımımız’a, bu ülkede yapılan 3.5 saatlik skandal güvenlik araması ve fırça saygısızlığı sonrası ilk açıklama geldi.

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, “Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

“BİZİM ÜLKEMİZE KURBAN OLSUNLAR”

Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi.

Burak Yılmaz, “Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte.” ifadelerini kullandı.

Kaptan Emre Belözoğlu da “Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı.” diye konuştu.

A Milli Takım, maçın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı’nda TSİ 21.45’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek.

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