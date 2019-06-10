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Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu
Yeni Malatyaspor

Sergen Yalçın transfer listesini yönetime sundu

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni teknik direktörün Sergen Yalçın olarak açıklanmasının ardından transferde izlenecek yola dair detaylar da netleşmeye başladı.

10 Haziran 2019 13:30

Geçen sezon Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın'ın transfere 6 milyon Euro'luk bir bütçe ayrılması yönünde yönetime rapor sunduğu bildirildi. Genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılı yönetimin Yalçın'ın bu teklifine yeşil ışık yaktığı ve transfer için kolları sıvadığı öğrenildi. Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edilecek olmasından dolayı alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Sergen Yalçın'ın sunduğu listedeki isimlerle de önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin 1-2 gün içerisinde yeni teknik direktörüyle basın önünde resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Sergen Yalçın'ın Evkur Yeni Malatyaspor'da birlikte çalışacağı teknik ekibindeki isimler de netleşti. Yalçın'ın ekibinde Murat Şahin (Antrenör), Çağdaş Atan (Antrenör), Murat Kaytaz (Analiz), Levent Açıl (Kaleci Antrenörü), Giovanni Melchiorre (Kondisyoner) ve Gürsoy Yalçın'ın (Maç izleme) görev alacakları belirtildi.

Son güncelleme 13:30 | 10 Haziran 2019
Evkur Yeni Malatyaspor sergen yalçın
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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