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Sahaya giren Kinsey Wolanski’den flaş açıklama! ‘Liverpoollu futbolcular bana flört mesajları attı’
İngiltere Premier Lig

Sahaya giren Kinsey Wolanski’den flaş açıklama! ‘Liverpoollu futbolcular bana flört mesajları attı’

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek maça damga vuran Kinsey Wolanski, The Sun gazetesine verdiği röportajda çarpıcı bir itirafta bulundu.

10 Haziran 2019 11:46

Wolanski, Liverpool’un galibiyetiyle sonuçlanan gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında gelmişti. Wolanski maç oynandığı esnada üzerindeki mayoyla sahaya dalmış ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

The Sun’a konuşan Wolanski, “İsimlerini vermeyeceğim ama bazı Liverpoollu futbolcular finalin ardından bana özelden flört mesajları attılar. Bir tanesi kalp emojisi attı. Diğeri ‘Maçta seni gördüm’ yazdı” ifadelerini kullandı.

30 yaşında emekli olmasına yetecek kadar para kazanmak istediğini belirten model, daha iyi performanslar planladığını da sözlerine ekledi.

Son güncelleme 11:46 | 10 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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