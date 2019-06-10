Milletvekili Cemal Enginyurt: İzlanda’da Avrupa’daki Türk hazımsızlığı kendini gösterdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yapacağı maç için İzlanda’da bulunan A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı’nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’na yapılan olumsuz muameleyi kınayan Enginyurt, İzlanda’da yapılanların Avrupa’da yükselen ırkçılığın hangi seviyeye geldiğinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi. İzlanda’da A Milli Takım’a ırkçı bir yaklaşım sergilendiğini dile getiren Enginyurt, bunu “Avrupa’da yükselen hazımsızlık ve faşizmin ayak sesi” olarak gördüğünü ifade etti. A Milli Takım’a da başarılar dileyen Enginyurt, “İzlanda’yı 5-0 yenerek en güzel cevabı verelim” diye konuştu.

Avrupalılara, bu tür çirkin, faşist yaklaşımlara müsamaha gösterilmemesi çağrısında bulunan Enginyurt, şöyle devam etti:

“Avrupa’yı uyarıyorum, bu faşist yaklaşımlara tepki göstermedikleri sürece Avrupa’da faşizm daha fazla yükselecektir. Bu işin finalinde tıpkı Hitler ve Mussolini döneminde olduğu gibi hem dünya hem de Avrupa bundan büyük zarar görecektir. Avrupa’da yükselen hazımsızlığın, tahammülsüzlüğün ayak sesi. İzlanda’da Avrupa’daki Türk rahatsızlığı kendini gösterdi. Yıllarca üstün ırk olduğuna inananlar, Türk’ün gömleklerini yırtmasından rahatsızlar. Türkiye rahatsız etmeye devam edecek.”

İzlanda Federasyonu`ndan bir açıklama daha İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson bir açıklama daha yaptı. Reynisson konu ile ilgili `Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler` dedi. İlgili Haberi Oku

“DUYGULANARAK İZLEDİM”

Enginyurt, A Milli Takım’ın, EURO 2020 Elemeleri’nde son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yenmesinden onur duyduğunu belirtti. Konya’da son yılların en güzel maçının oynandığının altını çizen Enginyurt, “Kenan, Mahmut, Zeki, Cengiz, Abdülkadir, Yusuf… İsimlerini bile ilk kez maç sırasında duyduğum gençleri seyrederken büyük keyif aldım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TFF Başkanı Nihat Özdemir`i aradı: Türk halkı onların yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda`nın Keflavik Uluslararası Havalimanı`nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı. İlgili Haberi Oku

Burak Yılmaz’ın müthiş performans sergilediğini vurgulayan Enginyurt, şunları kaydetti:

“Kaleci Mert Günok’a fazla iş düşmedi. Fransa’ya adım attırmadılar, maç 5-0 olabilirdi ama 30 yıl sonra gelen galibiyet Türk milletinin son yıllarda aldığı en güzel haberdi. Konya beklenenin üstünde bir destek verdi. Harika bir maçtı, maçın sonunda duygulandım. Hakikaten gözlerimden yaş geldi.”

Burak Yılmaz`dan Emre Belözoğlu ile `fırça` göndermesi! Burak Yılmaz, İzlanda`da yaşanan skandallar ve fırça terbiyesizliği sonrasında gergin ortamda tebessüm ettiren paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku