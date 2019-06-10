Mansur Yavaş’tan Ankaragücü taraftarına müjde!

Ankaragücü’nün yeni stadı Eryaman Stadyumu’nda yaşanan su baskını sorununa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan müdahale geldi.

Twitter’da Ankaragücü’nün bir taraftar hesabı tarafından Mansur Yavaş’a yazılan mesajda “Dün yağan yağmur sonrasında taraftarımızın giriş çıkış yaptığı yol sular altında kaldı. Sn Başkanım @mansuryavas06 sizden ricamız yeni Sezon başlamadan Eryaman Stadyumu etrafının bir an önce bitirilmesidir. Fazla vaktimiz yok bu konuda müjdeli haberlerinizi bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşımı yanıtsız bırakmayan Yavaş, “Hemen talimat veriyorum” diyerek sarı lacivertli taraftarları sevindirdi.

Hemen talimat veriyorum.. https://t.co/K5FfuHLuAn — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 10 Haziran 2019

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