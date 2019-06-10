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Mansur Yavaş’tan Ankaragücü taraftarına müjde!
MKE Ankaragücü

Mansur Yavaş’tan Ankaragücü taraftarına müjde!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün yeni yapılan Eryaman Stadı etrafında yaşanan sel sorununa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan jet çözüm geldi. Bir taraftarın Twitter'dan kendisine yönelttiği duruma cevap veren Yavaş, "Hemen talimat veriyorum" ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2019 20:09

Ankaragücü’nün yeni stadı Eryaman Stadyumu’nda yaşanan su baskını sorununa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan müdahale geldi.

Twitter’da Ankaragücü’nün bir taraftar hesabı tarafından Mansur Yavaş’a yazılan mesajda “Dün yağan yağmur sonrasında taraftarımızın giriş çıkış yaptığı yol sular altında kaldı. Sn Başkanım @mansuryavas06 sizden ricamız yeni Sezon başlamadan Eryaman Stadyumu etrafının bir an önce bitirilmesidir. Fazla vaktimiz yok bu konuda müjdeli haberlerinizi bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşımı yanıtsız bırakmayan Yavaş, “Hemen talimat veriyorum” diyerek sarı lacivertli taraftarları sevindirdi.

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Son güncelleme 20:09 | 10 Haziran 2019
ankaragücü Mansur Yavaş
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