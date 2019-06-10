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MAÇ SONUCU | Portekiz Hollanda 1-0 | İlk şampiyon Portekiz
Uefa

MAÇ SONUCU | Portekiz Hollanda 1-0 | İlk şampiyon Portekiz

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, UEFA'nın yeni organizasyonunun ilk şampiyonu oldu.

10 Haziran 2019 00:25

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hollanda’yı 1-0 yenen Portekiz şampiyonluğa ulaştı. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, Portekiz ile Hollanda arasındaki karşılaşmayla belirlendi. Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanan finalin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gonçalo Guedes’in 60. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazanan Portekiz, kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Türkiye liginde Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Hollandalı Ryan Babel, ilk 11’de sahaya çıktı ve 45 dakika süre aldı.

UEFA Uluslar Ligi 3’üncülük mücadelesinde ise İngiltere, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre’yi penaltılar sonucu 6-5 yendi.

Son güncelleme 00:25 | 10 Haziran 2019
hollanda portekiz uefa Uluslar Ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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