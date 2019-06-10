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Maç sonrası Cristiano Ronaldo’dan Matthijs de Ligt’e transfer teklifi!
Transfer Haberleri

Maç sonrası Cristiano Ronaldo’dan Matthijs de Ligt’e transfer teklifi!

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo ve genç Hollandalı Matthijs de Ligt arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

10 Haziran 2019 07:15

Portekiz ile Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçının ardından sahada ilginç bir diyalog gerçekleştiği ortaya çıktı.

Hollanda’nın genç isimlerinden olan ve bu sezon Ajax formasıyla sergilediği performansla bir çok dev kulübün transfer radarına giren  Matthijs de Ligt, Cristiano Ronaldo ile aralarında geçen diyaloğu açıkladı. Bitiş düdüğünün ardından Ronaldo ile konuşurken genç oyuncunun güldüğü görülmüştü.

Maç sonunda yapılan röportajda  kendisine neden güldüğü sorulan De Ligt, yıldız oyuncudan transfer teklifi aldığını açıkladı. Liverpool, Manchester United, Barcelona ve Paris Saint Germain gibi ekiplerin transfer listesindeki 19 yaşındaki savunmacı şunları söyledi:

‘İLK BAŞTA ANLAMADIM, ŞAŞIRDIM’

“Ronaldo benim Juventus’a transfer olmamı istedi. Açıkçası bu isteği beni şaşırttı ve ilk başta tam olarak anlayamadım. Sonra bu yüzden gülmeye başladım. Şimdi tatile çıkacağım ve sonra kendim için en doğru kararı vereceğim. Genç bir oyuncuyum ve benim için en önemli şey forma giyeceğim bir takımda olmak.”

Son güncelleme 07:23 | 10 Haziran 2019
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