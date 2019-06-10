İzlanda Türkiye ne zaman? A Milli Takım’ın İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 grup elemeleri İzlanda Türkiye maçı ile devam ediyor. Geride kalan 3 maçta aldığı 3 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturan millilerimiz İzlanda maçında da galibiyet arayacak. İzlanda’ya giriş yapan Türkiye A Milli Takımına yapılan saygısızlıkların ardından futbol severler tüm dikkatlerini karşılaşmaya verdi. Peki Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İZLANDA TÜRKİYE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzlanda Türkiye EURO 2020 mücadelesi 11 Haziran 2019 Salı günü oynanacak. 21:45'te başlayacak olan karşılaşma TRT1 ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİ TAKIMA İZLANDA’DA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya'dan İzlanda'ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı'na indi. Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, bu esnada büyük bir saygısızlıkla karşılaştı. Açıklamasında İzlanda'da yaşananlara tepki gösteren Emre Belözoğlu “İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar. Millilerimiz, Reykjavik Havalimanı'nda İzlanda polisi tarafından didik didik arandı” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, muhabirlere açıklama yaparken bir İzlandalı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.