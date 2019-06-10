İzlanda nerede? İşte, İzlanda haritası! Türkiye İzlanda maçı…

Türkiye Milli Takımı maç için gittiği İzlanda havaalanında birçok sorun yaşamanın ardından gündemdeki yerini tutuyor. . Peki, İzlanda nerede? İşte merak edenler için İzlanda hakkında bilgiler ve İzlanda harita üzerindeki yeri…

İZLANDA NEREDE

İzlanda, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde Grönland’ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya’nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet.

İzlanda Cumhuriyeti 17 Haziran 1944'te Danimarka’dan koparak bağımsızlığını ilan etmiştir. Anayasa 16 Haziran 1944’te yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Ólafur Ragnar Grímsson’dur ve dört yılda bir seçilmektedir. Biri 40 üyeli, diğeri 20 üyeli iki meclisi vardır ve her ikisinin de görev süresi dört yıldır. Üyeler seçimle belirlenirler. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilir ve hükümeti kurar. Ülke 23 bölge ve 14 şehir ile yönetilmektedir.

İzlanda Türkiye ne zaman? A Milli Takım`ın İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fransa galibiyeti ardından grupta 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran Türkiye, bir diğer zor rakip olan İzlanda ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İzlanda Havaalanında yaşanan olayların ardından Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. İlgili Haberi Oku