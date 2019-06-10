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İzlanda nerede? İşte, İzlanda haritası! Türkiye İzlanda maçı…
Milli Takımlar

İzlanda nerede? İşte, İzlanda haritası! Türkiye İzlanda maçı…

Türkiye, EURO 2020 grup eleme maçı için İzlanda'ya konuk oluyor. Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan İzlanda, Türkiye Milli Takımına havalanında zor anlar yaşattı. 330 bin civarı nüfusu olan İzlanda hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular "İzlanda nerede?" sorusuna yanıt arıyor.

10 Haziran 2019 15:49

Türkiye Milli Takımı maç için gittiği İzlanda havaalanında birçok sorun yaşamanın ardından gündemdeki yerini tutuyor. .  Peki, İzlanda nerede? İşte merak edenler için İzlanda hakkında bilgiler ve İzlanda harita üzerindeki yeri…

İZLANDA NEREDE

İzlanda, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde Grönland’ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya’nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet.

İzlanda Cumhuriyeti 17 Haziran 1944'te Danimarka’dan koparak bağımsızlığını ilan etmiştir. Anayasa 16 Haziran 1944’te yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Ólafur Ragnar Grímsson’dur ve dört yılda bir seçilmektedir. Biri 40 üyeli, diğeri 20 üyeli iki meclisi vardır ve her ikisinin de görev süresi dört yıldır. Üyeler seçimle belirlenirler. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilir ve hükümeti kurar. Ülke 23 bölge ve 14 şehir ile yönetilmektedir.

10 Haziran 2019 İzlanda Türkiye ne zaman? A Milli Takım`ın İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fransa galibiyeti ardından grupta 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran Türkiye, bir diğer zor rakip olan İzlanda ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İzlanda Havaalanında yaşanan olayların ardından Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:49 | 10 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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