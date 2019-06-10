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İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Bulaşık fırçası komik ama hakaret değil
Milli Takımlar

İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Bulaşık fırçası komik ama hakaret değil

İzlanda'da yaşanan Milli Takım skandalının yankıları devam ederken gelen tepkiler üzerine ülkenin maliye bakanı sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.

SKOR DIŞ HABER 10 Haziran 2019 16:50

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi.

Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu’na uzatılan ve krizi daha da tırmandıran ‘fırça’ olayının ardından İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte bakanın yaptığı o açıklama:

‘GÜVENLİK GÖZETİMİNE DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLİ’

”Uluslararası bir havalimanında güvenlik gözetimine dikkat edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir adamın mikrofon yerine bulaşık fırçası tutması biraz komik ama hakaret değil. Futbol zaten neşe ve eğlence ile ilgilidir.”

10 Haziran 2019 İzlanda Federasyonu`ndan bir açıklama daha İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson bir açıklama daha yaptı. Reynisson konu ile ilgili `Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler` dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:42 | 10 Haziran 2019
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