İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Bulaşık fırçası komik ama hakaret değil

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi.

Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu’na uzatılan ve krizi daha da tırmandıran ‘fırça’ olayının ardından İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte bakanın yaptığı o açıklama:

‘GÜVENLİK GÖZETİMİNE DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLİ’

”Uluslararası bir havalimanında güvenlik gözetimine dikkat edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir adamın mikrofon yerine bulaşık fırçası tutması biraz komik ama hakaret değil. Futbol zaten neşe ve eğlence ile ilgilidir.”

Að sinna öryggiseftirliti á alþjóðaflugvelli finnst mér skipta máli. Að sjá mann með uppþvottabursta í stað hljóðnema dálítið fyndið en ekki móðgun. Ég reiðist ekki þegar erlent tungumál er þýtt á ensku í stað íslensku. Fótbolti snýst um gleði og skemmtun. Áfram Ísland! — Bjarni Benediktsson (@Bjarni_Ben) 10 Haziran 2019

İzlanda Federasyonu`ndan bir açıklama daha İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson bir açıklama daha yaptı. Reynisson konu ile ilgili `Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler` dedi. İlgili Haberi Oku