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İzlanda Federasyonu’ndan bir açıklama daha
Milli Takımlar

İzlanda Federasyonu’ndan bir açıklama daha

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson bir açıklama daha yaptı. Reynisson konu ile ilgili 'Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler' dedi.

10 Haziran 2019 14:22

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, İzlanda’da yaşanan havalimanı skandalının ardından bir açıklama daha yaptı.

TSI 04.00’te bir açıklama yapan Reynisson, “Bu konu herhaliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır.” ifadelerini kullanmıştı

Durum değerlendirmesi sonrasında tekrar konuşan Vidir Reynisson, Türk Milli Takımı’nın havalimanına inmesinden ve otele gelinceye kadar yaklaşık iki saatlik zaman geçtiğini belirterek oyuncuların durumu abarttığını bildirdi.

Reynisson, “Biz de Türkiye’ye geldiğimizde kontrolden geçtik, onlarınkiyle bizimki aynıydı. Bence anormal görünen bir şey yok. Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler” dedi

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Son güncelleme 15:05 | 10 Haziran 2019
havalimanı izlanda skandal türkiye
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