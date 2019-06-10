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İzlanda basınında ‘fırça skandalı’ ve Milliler’in bekletilmesinin yankıları: ‘Konya’dan geldikleri için…’
Milli Takımlar

İzlanda basınında ‘fırça skandalı’ ve Milliler’in bekletilmesinin yankıları: ‘Konya’dan geldikleri için…’

İzlanda Türkiye maçı öncesinde yaşanan skandallar İzlanda basınında da yer buldu. İzlanda basınında Türkiye'nin "onaylanmamış bir havalimanından" İzlanda'ya gitmesi, Milli Takım'ın saatlerce bekletilmesinin nedeni olarak gösterildi.

SKOR DIŞ HABER 10 Haziran 2019 12:27

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşananlar gündeme damga vurmaya devam ediyor. Olay İzlanda basınında da kendine yer buldu. Milliler, önce inişten sonra havaalanında 3 saat boyunca didik didik arandı daha sonra Emre Belözoğlu'na açıklamaları esnasında tuvalet fırçası uzatılmıştı. İzlanda’nın önde gelen haber kaynaklarından ‘visir’in internet sitesi ‘visir.is’te yer alan haberde “Bilinmez bir fırça yüzünden İzlandalı spor gazetecilerine nefret yağmuru…” başlığı kullanılırken gazetenin spor yazarlarından olan, Instagram hesabı ele geçirilen ve Twitter’da mesaj yağmuruna tutulan Benedikt Gretarsson’a tehditler yağdığını belirtti.

Federasyon sayfasına yorum yağmuru!

Haberde ayrıca İzlanda Futbol Federasyonu’nun resmi Facebook sayfasını Türk kullanıcıların küfür ve yorum yağmuruna tuttuğu ifade edildi. Haberimizin yayına girdiği anlarda KSI’nin son paylaşımı olan maç biletleri hakkındaki paylaşımda 3 bin 700’ün üzerinde yorum yer almaktaydı. Konuya değinen bir diğer haber kaynağı ise Morgunbladid (mbl.is) oldu. Türkiye’nin bekletilme nedenini ele alan haberde Ay-Yıldızlılar’ın İzlanda’ya, Fransa maçının oynandığı Konya üzerinden geldiğini ve havaalanının “onaylanmamış bir havaalanı” olması nedeniyle bu muamelenin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca sitede fırça skandalı da ele alındı ve Twitter’daki Türk kullanıcıların bir “mbl.is” çalışanı olan Vidir Sigurdsson’a “fırçayı tutan kim” diye sordukları ifade edildi.

Atiker Konyaspor, bu açıklamanın ve gerekçenin haberlerde sıkça yer alması nedeniyle konuya dair bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya’dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa’daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir” ifadelerine yer verildi.

10 Haziran 2019 Fırça skandalının ardından... İzlandalı muhabirlerden açıklama üstüne açıklama İzlandalı yetkililerinin A milli futbolcularımızı havaalanında saatlerce bekletmesinin ardından bir İzlandalı şahıs Emre Belözoğlu`na tuvalet fırçası tuttu. Gelen tepkilerin ardından İzlandalı muhabirlerden açıklamalar geldi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:38 | 10 Haziran 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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