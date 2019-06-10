İzlanda basınında ‘fırça skandalı’ ve Milliler’in bekletilmesinin yankıları: ‘Konya’dan geldikleri için…’

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşananlar gündeme damga vurmaya devam ediyor. Olay İzlanda basınında da kendine yer buldu. Milliler, önce inişten sonra havaalanında 3 saat boyunca didik didik arandı daha sonra Emre Belözoğlu'na açıklamaları esnasında tuvalet fırçası uzatılmıştı. İzlanda’nın önde gelen haber kaynaklarından ‘visir’in internet sitesi ‘visir.is’te yer alan haberde “Bilinmez bir fırça yüzünden İzlandalı spor gazetecilerine nefret yağmuru…” başlığı kullanılırken gazetenin spor yazarlarından olan, Instagram hesabı ele geçirilen ve Twitter’da mesaj yağmuruna tutulan Benedikt Gretarsson’a tehditler yağdığını belirtti.

Federasyon sayfasına yorum yağmuru!

Haberde ayrıca İzlanda Futbol Federasyonu’nun resmi Facebook sayfasını Türk kullanıcıların küfür ve yorum yağmuruna tuttuğu ifade edildi. Haberimizin yayına girdiği anlarda KSI’nin son paylaşımı olan maç biletleri hakkındaki paylaşımda 3 bin 700’ün üzerinde yorum yer almaktaydı. Konuya değinen bir diğer haber kaynağı ise Morgunbladid (mbl.is) oldu. Türkiye’nin bekletilme nedenini ele alan haberde Ay-Yıldızlılar’ın İzlanda’ya, Fransa maçının oynandığı Konya üzerinden geldiğini ve havaalanının “onaylanmamış bir havaalanı” olması nedeniyle bu muamelenin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca sitede fırça skandalı da ele alındı ve Twitter’daki Türk kullanıcıların bir “mbl.is” çalışanı olan Vidir Sigurdsson’a “fırçayı tutan kim” diye sordukları ifade edildi.

Atiker Konyaspor, bu açıklamanın ve gerekçenin haberlerde sıkça yer alması nedeniyle konuya dair bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya’dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa’daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya’dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa’daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir. pic.twitter.com/ZlGSjIkLz3 — Konyaspor (@konyaspor) 10 Haziran 2019

Fırça skandalının ardından... İzlandalı muhabirlerden açıklama üstüne açıklama İzlandalı yetkililerinin A milli futbolcularımızı havaalanında saatlerce bekletmesinin ardından bir İzlandalı şahıs Emre Belözoğlu`na tuvalet fırçası tuttu. Gelen tepkilerin ardından İzlandalı muhabirlerden açıklamalar geldi İlgili Haberi Oku